İki erkeğin bir kadını zorla tuttuğu eve operasyon

İstanbul'da Şişli'nin Fulya Mahallesi'ndeki Pehlivan Sokak’ta yurttaşlar, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadının yabancı uyruklu 2 erkek tarafından bir evde, 2 gündür zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çalınan kapının açılmaması üzerine olay yerine özel hareket polisleri geldi.

Kadını zorla tuttukları iddia edilen yabancı uyruklu iki kişi, özel hareket polislerini gördüklerinde kapıyı açarak teslim oldu.

Kadın ile gözaltına alınan 2 erkek, ifadeleri alınmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.