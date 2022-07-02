İki erkeği taciz eden Muhafazakar Parti yöneticisi istifa etti: 'Çok fazla içtim' savunması

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher, Muhafazakar Parti'nin Londra'daki özel kulübü Carlton Club'da iki erkeği elle taciz etmekle itham edilmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Muhafazakar siyasetçi, Başbakan Boris Johnson'a hitaben yazdığı mektupta "çok fazla içtiğini" ve "hem kendisini hem başkalarını utandırdığını" söyledi.

BBC'ye konuşan görgü tanıkları da Pincher'ın Çarşamba akşamı mekanda "son derece sarhoş" görüntülendiğini aktardı.

Chris Pincher, The Sun gazetesinde çıkan haberlerden sonra görevinden istifa etti.

Pincher daha sonra Muhafazakâr Parti'den de uzaklaştırıldı.