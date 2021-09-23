İki askerin yakılma görüntülerini çeken IŞİD'li de serbest bırakılmış!

IŞİD’in “medya bakanlığı” çalışanı olan ve iki Türk askerinin yakılma görüntülerini çekip servis eden Ömer Yetek’in, hakkındaki yargılama kapsamında, 16 Nisan 2020 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği ortaya çıktı.

IŞİD’in “medya bakanlığı” çalışanı Ömer Yetek, 2018 yılında Ankara’da yakalanmıştı. IŞİD’in öldürdüğü Türk askerleri Sefter Taş ve Fethi Şahin’in yakılma anının görüntülerini çektiren ve servis eden Yetek’in ifadesi, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’na ilişkin yargılama dosyasına da girmişti. Yetek, 24 Kasım 2021 tarihinde; 10 Ekim katliamına ilişkin firari sanıklar yönünden devam eden dosya kapsamında tanık olarak dinlenecekti.

ANKA’dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, Yetek; 2018 yılında Ankara Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nda alınan ifadesinin ardından, adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Yetek hakkındaki soruşturma dosyası, “yetkisizlik” kararı ile İstanbul’a gönderildi. Yetek, hakkındaki yargılama İstanbul’da sürerken, 16 Nisan 2020 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yetek’in şu an nerede olduğu bilinmiyor.

Yetek 2018 yılında alınan ifadesinde IŞİD’in askeri yapılanmasını anlatmıştı.