İki asker yaşamını yitirmişti: Otomobil sürücüsü tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 askerin yaşamını yitirdiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, bugün sevk edildiği adliyede ifadesinin ardından tutuklandı.

Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında dün meydana gelen kazada M.Ç.'nin (55) kullandığı 01 JB 505 plakalı otomobil ile jandarma aracının çarpışması üzerine Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan yaşamını yitirmiş, 3 asker de yaralanmıştı. Kozan Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan sürücü M.Ç., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.