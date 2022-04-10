Zirai don nedeniyle Adana'daki limon ağaçları kurudu

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'daki Karataş Ovası'nda Mart ayında yaşanan zirai don afetinin vurduğu limon bahçesine gitti.

Yaprakları sararıp solarak dökülmeye başlayan ve kurumaya yüz tutan limon bahçesinden yetkililere çağrı yapan Barut, "Nisan ayında, doğanın yeşile büründüğü, çiçeklerin açtığı bir dönemdeyiz ama burada sonbahar hazanı yaşanıyor. Bir felaket yaşıyoruz. Bunlar limon ağaçları ama limon ağacı demeye bin şahit ister. Çünkü Akdeniz Bölgesi'nde son dönemde yaşanan don felaketinden dolayı ağaçlar tamamen kurudu, bir felaket tablosu oluştu. Don afetinden dolayı da üreticilerimiz de büyük mağduriyet yaşıyor ve zararları da henüz karşılanmadı" diye konuştu.

'Seneye bulabilirseniz limonu belki 20 liraya alacaksınız'

Artan üretim maliyetlerinin mağdur ettiği limon üreticisinin bu yıl 10 kuruşa dahi limon satamadığını anımsatan Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"Zaten üretici bu sene limonunu 10 kuruşa satamadı, dalında bıraktı. Daldaki limonu temizlemek için üstüne ekstra işçilik parası ödeyerek ağaçları boşalttı bir umutla yeni sezonda ürün alabilmek için. Ancak görünen tablo önümüzdeki sene bu ağaçlar meyve vermeyecek. Bu üreticilerin zararları karşılanmalı. Tarımda tehlike çanları çalışıyor. Bu sene üretici 10 kuruşa satamadı limonu ama seneye bulabilirseniz limonu belki 20 liraya veya üzerinde alacaksınız. Şimdiden uyarıyoruz, demedi demeyin. Tehlike kapıda. Sert çekirdekli meyvelerde ve narenciyede tedbirlerimizi alalım. Çiftçilerimizin üzerindeki vergi yükünü, mazottaki vergileri kaldıralım. Tohumda, ilaçta, gübredeki zamları derhal geri çekin ki üretici rahat nefes alsın." (ANKA)