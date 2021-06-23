IKEA'dan köleliğin kaldırılması bayramında personele 'ırkçı menü'

IKEA ABD'nin Atlanta'daki şubesinin Haziran ayında Afrikalı-Amerikalılar için ırkçı basmakalıp iki yiyecek olan kızarmış tavuk ve karpuz servis etmesinin ardından yaklaşık 20 IKEA çalışanından oluşan bir grup işten ayrıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın köleliğin kaldırıldığı günü Juneteenth olarak bayram ilan etmesinin ardından IKEA çalışanlarına e-posta yoluyla gönderdiği mesajda "Siyahi Amerikalıların azmini onurlandırmak ve henüz kaydedilmemiş ilerlemeyi kabul etmek" için tasarlanan "özel menünün" en üstündeki iki öğe kızarmış tavuk ve karpuz oldu.

IKEA, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ırkçı hamleyi savunarak siyahi çalışanların "en iyi niyetlerle oluşturulmuş" ve "siyah ortakların önerilerini içeren" menüyü düzenlemeye yardım ettiği konusunda ısrar etti. Bir şirket sözcüsü, "Yanlış anladık ve içtenlikle özür dileriz" dedi.

Menüde makarna peyniri ve patates salatası gibi başka öğeler de yer almasına rağmen, birçok çalışan, kızarmış tavuk ve karpuzun birçok Afrikalı-Amerikalı ırkçı stereotiple bağlantısının yanı sıra yiyeceklerin kölelikle bağlantısına dikkat çekerek yemek seçimlerini ırkçı olarak değerlendirdi.

Bir çalışan CBS46'ya olayın "birçok insanın üzülmesine neden olduğunu" ve "aslında işi bırakmak istediklerini" söyledi.

Çalışan, "İnsanlar işe geri gelmiyordu," diye ekledi, başka bir işçi, "Geçmişi bile bilmiyorken Juneteenth'te karpuz servis etmenin bir duygusal bağlantı menüsü olduğunu söyleyemezsiniz. Kölelik zamanında kölelere karpuz yedirirlerdi.”

ABD tarihindeki ırkçı illüstrasyonlar ve karikatürler, sıklıkla siyahileri karpuz yerken resmediyordu. Medyanın ve ırkçı kampanyaların yardımıyla kızarmış tavuk da ırkçı bir mecazla benzer bir anlam kazanmıştı.