IKEA Rusya ve Belarus'da dört fabrikasını satıp işçilerini işten atmaya karar verdi

IKEA bugün yayınladığı açıklamada Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini durdurma kapsamında Rusya'daki dört fabrikasını satacağını, ofislerini kapatacağını ve yaklaşık 28 bin işçinin işine son vereceğini söyledi.

Firma daha önce iki ülkedeki mağazalarını geçici olarak kapatma ve tedariki duraklatma kararı almıştı.

IKEA'nın bölgede dört fabrikası ile Moskova ve Minsk'te iki satın alma ve lojistik ofisi bulunuyor.

IKEA'nın Rusya'da 15 bin çalışanı bulunuyor. Rusya'daki tüm IKEA mağazalarının sahibi olan Ingka Group'unsa 12 bin 500 çalışanı var. Karar sonucu 27 bin 500 işçinin tamamı işlerinden olacak.

3 Mart'ta Inter IKEA Group ve Ingka Group, Ukrayna'daki savaşın bir sonucu olarak Rusya ve Belarus'taki çalışmalarını durdurmuştu. O zamandan beri firma çalışanlara 6 aylık maaş ve sigorta garantisi vermişti.