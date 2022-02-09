IKBY'den Türkiye’ye doğalgaz satışı açıklaması

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Enerji Komisyonu Başkanı Ali Hama Salih sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımda, IKBY’nin Türkiye’ye doğalgaz satmaya 2025 yılında başlayacağını duyurdu.

IKBY’nin dünya doğalgaz rezervlerinin yüzde 3'üne ve yaklaşık 5,7 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahip olduğunu aktaran Salih, Türkiye’ye doğalgaz boru hattı döşenmesinin planlandığını kaydetti. Söz konusu doğalgaz boru hatlarının inşasının birinci ve ikinci aşamasının başladığını belirten Salih, IKBY’nin kendi ihtiyacının karşılanması için Türkiye’ye bu tarihten önce doğalgaz satılmayacağını ifade etti.