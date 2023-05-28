IKBY Başkanı Barzani, Erdoğan'ı tebrik etti

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, seçimdeki başarısından dolayı AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.

Barzani, mesajında, "Kürdistan Bölgesi adına, yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Türkiye ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki bağları daha da ileriye götürmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki işbirliğimizi sürdürmeyi ve ikili bağları genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.