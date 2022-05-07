İkbal Gürpınar: 15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandık

Ülke TV'de Esra Elönü'nün Arafta Sorular programına konuk olan sunucu İkbal Gürpınar, tuhaf açıklamalar yaptı.

t24'te yer alan habere göre, Gürpınar, "15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandık" dedi.



15 Temmuz'dan önce meteorolojinin kuraklık çağrısı yaptığını söyleyen Gürpınar, sözlerine şöyle devam etti: "Basını bir takip edin, Suriye'deki olay patlamadan evvel, 'feci bir kuraklık olacak' haberler vardı. Bir de meteoroloji duyurmuştu, kuraklık olacaktı. Suriyeliler geldi yağmur üstüne yağmur yağdı."