İhvan'dan HÜDA PAR'a tebrik mesajı: 'Parlamentoya girdiğiniz için çok sevinçliyiz'

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığı ile bilinen Dünya Müslüman Âlimler Birliği, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'e AKP listelerinden 4 milletvekili ile giren HÜDA PAR'a tebrik mesajı gönderdi.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği tarafından yayınlanan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Hakikaten, Partinizden 4 kardeşimizin milletvekili seçilerek Parlamentoya girmesinden dolayı çok sevinçliyiz.

Bu kardeşleri can u gönülden tebrik ediyor, çok sevindiğimizi belirtiyor, çokça dua ediyoruz. Bu kardeşlerimiz için Cenâb-ı Mevlâ'dan daha nice muvaffakiyetler diler, isabet ve istikametler niyaz ederiz.

Cenâb-ı Allah, çalışmalarını bereketli kılsın. İslam'a, Müslümanlara, Ümmet'e ve de halkımıza faydalı hizmetlerde muvaffak eylesin."

Seçimlerde AKP listelerinden giren HÜDA PAR, 90'lı yıllarda Güneydoğu’daki şiddet eylemleriyle ile tanınan Hizbullah'a yakınlığı ile biliniyor.