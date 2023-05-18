İhvan'dan HÜDA PAR'a tebrik mesajı: 'Parlamentoya girdiğiniz için çok sevinçliyiz'

İhvan'a yakınlığı ile bilinen Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Hizbullah hükümlülerinin bulunduğun HÜDA PAR'ı TBMM'ye girdiği için tebrik etti.

Haber Merkezi

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığı ile bilinen Dünya Müslüman Âlimler Birliği, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'e AKP listelerinden 4 milletvekili ile giren HÜDA PAR'a tebrik mesajı gönderdi.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği tarafından yayınlanan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi: 

"Hakikaten, Partinizden 4 kardeşimizin milletvekili seçilerek Parlamentoya girmesinden dolayı çok sevinçliyiz.

Bu kardeşleri can u gönülden tebrik ediyor, çok sevindiğimizi belirtiyor, çokça dua ediyoruz. Bu kardeşlerimiz için Cenâb-ı Mevlâ'dan daha nice muvaffakiyetler diler, isabet ve istikametler niyaz ederiz.

Cenâb-ı Allah, çalışmalarını bereketli kılsın. İslam'a, Müslümanlara, Ümmet'e ve de halkımıza faydalı hizmetlerde muvaffak eylesin."

Seçimlerde AKP listelerinden giren HÜDA PAR, 90'lı yıllarda Güneydoğu’daki şiddet eylemleriyle ile tanınan Hizbullah'a yakınlığı ile biliniyor. 

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