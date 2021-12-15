İhsan Şenocak: Serbest piyasanın kurucusu olan Allah Rasulü...

Kadın düşmanı ve gerici açıklamalarıyla bilinen ilahiyatçı İhsan Şenocak, faiz konusunda açıklamada bulundu.

Şenocak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Serbest piyasanın kurucusu olan Allah Rasulü(sav) arz-talep dengesini koruma noktasında önlemler aldı; faizci sistemle köleleşen fakiri stok yaparak fiyatları yükseltip daha da sömüren “karaborsacı lanetlidir” buyurdu.Çare kapitalizmaya paydos, İSLAM İKTİSADINA buyur demektedir" dedi.