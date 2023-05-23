İhsan Eliaçık: Dini şiddet ve diktatörlük dönemi başlayabilir

İlahiyatçı İhsan Eliaçık, cemaat ve tarikatlara ilişkin Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Ben dini grupları tanıyorum. Mesela Erdoğan ailesini hanedanlık ilan edip Osmanoğulları Hanedanlığı’nın yerine Erdoğan Hanedanı’nın gelip memleketi bir islam devleti şeklinde görüp, ‘şeriat kurallarını uyguluyoruz’ diye bir dini şiddet ve diktatörlük dönemi başlayabilir" diyen Eliaçık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Laik, seküler, cumhuriyetçi çevreler iyice sindirildiğinde ve akın akın memleketi terk ettiklerinde, ‘hepsine diz çöktürdük’ dedikleri anda bunu yapacaklardır, emin olunuz. Şu anda yapamazlar çünkü yüzde 50’yi geçemediler. Hileyle, oy çalmayla zar zor kendilerini yüze 49.50 gösterdiler. Aslında yenildiler, Türkiye’de var olan potansiyel mevcut iktidara ve Tayyip Erdoğan’a geçit vermedi. Onu istemeyenler şu anda çoğunlukta ama ben gelecek için söylüyorum. İslam dünyasının şu anda bu tür dini oluşumlara karşı direndiği tek yer burası. Taliban Afganistan’ını, İran’ı görüyorsunuz, kendini kazandı ilan eden diktatör, otoriter yönetimlerle idare ediliyorlar. Türkiye de oraya doğru kayıyor. O nedenle bu önümüzdeki seçim çok hayati."