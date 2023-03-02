İhracatta depremin etkisi: Yüzde 6,4 azaldı

Ticaret Bakanlığı, şubatta ihracatın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle gerileyerek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, deprem nedeniyle Şubat ayı ihracatında doğrudan 1,5 milyar dolarlık bir aşağı yönlü etki olduğunu belirtti.

Depremin yaşandığı Şubat ayında ihracat gerilerken, dış ticaret açığındaki yüksek seyir de devam etti.

Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre, Şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlığın değerlendirmesine göre, aylık tahminlerde yaşanan sapmalar ve il bazlı düşüşler dikkate alındığında, deprem nedeniyle Şubat ayı ihracatında doğrudan 1,5 milyar dolarlık bir aşağı yönlü etki olduğu ifade edildi.

BloombergHT'nin aktardığına göre Şubat ayında ithalat ise yüzde 10,6 artışla 30,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Şubat'ta yüzde 52,8 artışla 12,2 milyar dolar oldu.