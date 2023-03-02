Deprem bölgesinden diğer illere göç edenlerin sayısı 2 milyonu aştı

İki büyük depremin ardından bazıları ölümlere, hasarlı binaların çökmesine, çoğu telaş ve paniğe neden olan 11 bin 20 artçı deprem meydana geldi.

Depremin ardından Jandarma Genel Komutanlığı organizasyonuyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’dan tahliye çalışmaları başlatıldı.

Milliyet gazetesinden Aydın Hasan'ın haberine göre, tahliye edilenlerle kendi imkanlarıyla gittiği illerde valilik ve kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıran kişi sayısı, 1 milyon 971 bin 589 kişi oldu. Kayıt yaptırmayanlar ile bu sayının 2 milyonu aştığı değerlendirmesi yapılıyor.

Ekipler ayrıldı

Depremin ardından yurtdışından gelenlerle birlikte arama kurtarma personelinin sayısı, 14 Şubat’ta 35 bin 249’a yükseldi. Enkazdan can kurtarma umutlarının kesilmesiyle birlikte arama kurtarma ekiplerinin çoğu, bölgeden ayrıldı. Dün itibarıyla görev yapan arama kurtarma personeli sayısı 6 bin 368’e düştü.