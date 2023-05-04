İhracatta artış sadece Rusya ve sınır komşularıyla

İçeride maliyetler ve kur baskısı, dışarıda ana pazarlardaki talep zayıflığı ve Çin’in geri dönüşü ihracatta kayıpları artırıyor. En büyük ana pazar olan AB dahil, tüm ülke gruplarında kan kaybı yaşanırken, sadece Rusya ve çevresine ihracat arttı. BDT ülkelerine ihracat artışı ilk 4 ayda yüzde 58 oldu.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış, ana pazarlardaki talep düşüklüğü, pandemide kapanan Çin’in hızlı dönüşü, yanı sıra baskılanan kur nedeniyle kaçan siparişler 2022’nin ikinci yarısından itibaren ihracat iklimini önemli ölçüde aşındırdı. Pandemi sonrası arkasına aldığı rüzgarı kaybeden ihracatçılar, en büyük ana pazar AB olmak üzere, ABD, Ortadoğu ve Afrika’da ciddi kayıplar yaşıyor. Genel ihracattaki düşüşü sınırlayan ise Rusya ve çevre ülkelerine yapılan ihracattaki yüksek artış oldu. Eğer ilk 4 ayda BDT ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, geçen yıl ile aynı kalsaydı, genel ihracattaki düşüş oranı yüzde 3 değil, yüzde 6,5 olacaktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) önceki gün açıkladığı ve nisan ayında yüzde 17’lik düşüşe işaret eden ihracat verileri, dış ticarette geçen yılın ikinci yarısından itibaren baş gösteren sorunların en net sonucu olarak dikkat çekti.

Zira Haziran 2022 sonrası enerji ve işçilik maliyetlerinde yaşanan artışa, Türkiye’nin ana pazarı AB’de ve ABD’de başlayan resesyon endişeleri de eşlik edince siparişler düşmeye başlamış, bu durum pandemi sonrası yakalanan ihracat rüzgarını kesmişti.

Tüm bunlara bir de uzun süredir sistematik olarak döviz kurunun baskılanması eklenince fiyat rekabetinde geriye düşen ihracatçı, birçok sektörde pazarını, navlunların pandemi sonrası seviyelere gerilemesinin de etkisiyle Çin’e ve Uzakdoğu ülkelerine kaptırmaya başladı. Bu kompozisyonda Türkiye’nin ihracatını ayakta tutan ise Batı yaptırımlarına maruz kalan Rusya ve çevre ülkeleri oldu.

Rusya ve çevresi pozitif ayrıştı

Türkiye’nin genel ihracatında yaşanan gerilemeye karşın BDT ülkelerine ihracat bu dönemde önemli oranda arttı. Özellikle Ukrayna Savaşı sonrası Batı’nın ticari yaptırımlar uyguladığı Rusya ve çevre ülkelerine yapılan ihracatın ilk 4 ayda yüzde 58 arttığı görülüyor. BDT ülkelerine ihracata mercek tutulduğunda ilk 4 ayda en büyük artış yüzde 120 ile Rusya’ya gerçekleştirildi. Rusya’ya ihracat geçen yılın ilk 4 ayında 1 milyar 454 milyon dolar düzeyindeyken, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 203 milyon dolara yükseldi. Bu grupta Rusya’dan sonra en fazla ihracat yapılan ülke Azerbaycan olurken, bu ülkeye ilk 4 ayda yapılan ihracat yüzde 5,9 artarak 734,4 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde Rusya’dan sonra en yüksek artışın görüldüğü ülke ise yüzde 74 ile Kazakistan oldu. Kazakistan’a ilk 4 ayda yapılan ihracat 591,9 milyon doları buldu. Belarus da bu dönemde ihracatın en fazla arttığı ülkelerden oldu. Belarus’a ihracat ilk 4 ayda yüzde 70 artarak 469,8 milyon doları gördü. Kırgızistan’a ihracat da ilk 4 ayda yüzde 35 artarak 320,7 milyon dolara ulaştı.