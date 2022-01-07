İhracatçıların kur garantisi talebi karşılık bulmadı

İhracat gelirlerinin yüzde 25'inin Merkez Bankası’na satılmasını zorunlu kılan düzenlemenin ardından, uygulama ile ilgili olarak ihracatçı birlikleri dün TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile biraraya gelirken; ihracatçıların söz konusu yüzde 25'lik kısım ile ilgili kur garantisi beklentisi karşılık bulmadı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, ihracatçıların verdiği bilgiye göre, TCMB Başkanı Kavcıoğlu, bundan sonra kurda büyük volatiliteler beklemediklerini ve TL'nin istikrarlı seyredeceğini belirterek, ihracatçıların endişe etmelerine gerek olmadığı vurgusu yaptı.

Edinilen bilgiye göre Kavcıoğlu, ihracatçıların son bir aydır Eximbank ve reeskont kredilerine erişimde sıkıntı yaşandığına işaret etmeleri üzerine ise bu kanallara kaynak aktarılacağı ve ihracatçıya rahatlama sağlanacağı bilgisini verdi.

TCMB'nin geçtiğimiz günlerde devreye aldığı uygulama talimatı ile ihracat döviz gelirinin dolar euro ve sterlin cinsi olanların ihracat bedelinin yüzde 25'i düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB'ye satılması zorunlu kılındı.

Bu durum, Merkez Bankası'na satılacak yüzde 25'lik kısmı ihtiyaç duymaları halinde piyasadan tekrar satın almak isteyen ihracatçıların kur kaynaklı kayıp yaşama riskine karşı kur garantisi sağlanması talebini beraberinde getirmişti.

Ayrıca ihracatçılar talimattaki bazı noktaların net olmadığını ve uygulama açısından gri alanlar yarattığına işaret etmişti.