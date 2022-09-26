İhraç kararının ardından Tanju Özcan'dan ilk açıklama: Benden asla bir Çelebi çıkmaz

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun hakkında bir yıl geçici ihraç kararı verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, söz konusu kararın siyasi olduğunu belirterek, kararı yargıya taşıyacağını açıkladı.

TV100'de yayımlanan 'Taksim Meydanı' isimli programa konuk olarak katılan Özcan, konuya dair şu açıklamada bulundu:

"Böyle bir karar bekliyordum. Son anda doğruyu görürler inşallah böyle karar vermezler diye beklenti içerisindeydim. Burada verilen bir siyasi karardı. Onlar (YDK) siyaseten vermeleri gereken kararı verdiler. ‘CHP Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olan kişilerden rahatsız, bunları partiden uzaklaştırmak istiyor’ algısı vardı kamuoyunda. Bu algıyı kuvvetlendirdiği için üzülüyorum. Etik olmaz gerekçesiyle Sayın Genel Başkan benimle hiç görüşmedi."

Sosyal medya üzerinden kendisine "Sen de mi Mehmet Ali Çelebi gibi olacaksın?' sorusu yöneltildiğini aktaran Özcan, "Mehmet Ali Çelebi’yi takip etmeyi bıraktım. Teğmen Mehmet Ali Çelebi ile bugünkü Çelebi arasında çok ciddi farklar var. Benden asla bir Çelebi çıkmaz" dedi.