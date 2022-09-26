CHP Tanju Özcan hakkında kararını verdi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bugün bir kez daha toplanan kurul, Özcan'a 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi. Karar oybirliği ile alındı.

Kurul son toplantısını 22 Ağustos tarihinde yapmıştı. Tanju Özcan'ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı 26 Eylül'e ertelenmişti.

Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti.