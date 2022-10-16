Ihlamurun kilosunun fiyatı gram altınla yarışıyor

Kış aylarında çay şeklinde çok tüketilen ıhlamurun fiyatı gram altına yaklaşıyor. Vücut direncini artıran ve hastalıktan korunmak isteyenler tarafından tercih edilen ıhlamurun fiyatı yükseldi.

Ihlamurun kilosu 600 lirayı aşarken, gramla alınan ıhlamurda fiyat daha da yükseliyor. 20 gramlık paketler, 20 liradan satışa sunuluyor. Ihlamura alternatif olarak satılan adaçayı ile kekiğin 50 gramı 20 liraya, zencefilin 100 gramı 20 liraya, zerdeçalın 100 gramı 15 liradan alıcı buluyor.

Ambalajlı olarak satılan ıhlamurun kilogramının fiyatının bin lirayı bulduğu belirtildi.