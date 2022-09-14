İHE Başkanvekili: Yılsonuna kadar ekmeği 3 liradan satacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek’in (İHE) Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, yıl sonuna kadar ekmeğin 3 TL’den satılacağını söyledi.

ANKA haber ajansına konuşan Nama "Yükselen ağır maliyetler bir yana elektriğe ve doğalgaza son 1 ay içerisinde yüzde 100, yüzde 50 zamlarla birlikte bizde olduğu gibi fırıncı esnafının girdi maliyetlerinde yoğun bir artış oldu. Fırıncı esnafımızı anlıyoruz" dedi.

Nama "Ancak Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun bizlere talimatı şudur; ‘2022 yılının sonuna kadar zam yapılmadan halka sağlıklı ekmeği 3 liradan ulaştırmaya devam edeceksiniz.’ Biz de Halk Ekmek olarak bu yıl sonuna ekmeği 3 liradan ekmeği satmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ağustos ayında yüzde 50 zam yapılmıştı

Türkiye Fırıncılar Odası'nın paylaştığı verilere göre, 10 Eylül 2022 itibarıyla Türkiye genelinde 210 gram ekmek 5 TL'den satılıyor. Ancak bu rakam ilden ile, ilçeden ilçeye de değişiyor. Yurttaş 210 gram ekmeği 4 ila 6 TL arasında değişen rakamlardan alıyor.

İHE Ağustos ayında 250 gram ekmeğin fiyatına yüzde 50 zam yapmış, 2 TL'lik ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükselmişti. Öte yandan İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı temmuz ayında alınan kararla 4 TL’ye yükseltilmişti.