AKP'li belediye halk ekmek fabrikasını satışa çıkarttı

Bursa İnegöl Belediyesi, Orhaniye mahallesinde bulunan ve üzerinde, İnegöl Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın bulunduğu araziyi ikinci kez satışa çıkardı. Belediye, Bursa-Eskişehir yolu üzerindeki kavşakta yer alan fabrika ve arsası için ilk ihaleyi, 26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'ye verdiği ilanla duyurmuştu. 8 Haziran 2022 tarihinde yapılan ihaleye 10’dan fazla teklif verilmişti. 12 milyon TL muhammen bedel üzerinden açılan ihalede fabrika ve arsasının değeri, açık artırmada 34 milyon 100 bin TL’ye kadar çıkmıştı. Ancak 34 milyon 100 bin TL teklifi veren Engin İnce, yatırdığı teminatı Belediye’ye bırakma pahasına arsayı almaktan vazgeçmişti.

AKP’li İnegöl Belediyesi, ilk ihalenin iptal edilmesi üzerine Resmi Gazete'ye ikinci bir ilan vererek yeni bir ihale açtı. İlk ihaledeki açık artırmada bedelin 34 milyon TL’yi aştığını gören Belediye, ikinci ihalede muhammen bedeli 30 milyon TL olarak belirledi. Dolar kuruna göre karşılaştırma yapıldığında ise ilk ihalenin muhammen bedeli yaklaşık 734 bin dolar iken ikinci ihalenin muhammen bedeli yaklaşık bir milyon 650 bin dolara çıktı.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, satış ihalesi 13 Eylül’de yapılacak. 2 bin 731 metrekarelik ekmek fabrikası arsasının Emsal: 1.20 Hmax=9.50 m imar hakkı bulunuyor. Bir başka ifade ile arsaya 3 katlı inşaat yapılabilecek ve yapılacak olan toplam inşaat miktarı, arsa büyüklüğünün 1.20’si kadar olabilecek. Arsanın konut dışı kentsel çalışma alanı olduğu belirtilen imar durumumda ayrıca, “Ekmek Fabrikası olarak kullanıma uygundur” ifadesi de yer aldı. (ANKA)