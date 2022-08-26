Dersim Belediyesi'nden halk ekmek ve halk mutfağı açılışı

Dersim Belediyesi tarafından açılan ve yaklaşık üç haftadır ekmek satışı gerçekleştiren büfelerin aktif hale gelmesinin ardından, halk ekmek ile halk mutfağı (aşevi) açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Şu an ülkede büyük bir ekonomik kriz söz konusu. Bu kriz, bütün yoksuları, ezilenleri gerçekten de zor duruma koydu. Bu çalışmamızın özü buraya dayanıyor. Bu çalışmayı yaparken bizler, herkesin faydalanabileceği daha, hijyen daha sağlıklı ve daha ucuza ekmek ulaştırmayı amaçladık" dedi.

‘Tarladan fabrikaya getirmek gibi bir çabamız var’

Maçoğlu, "Bu çalışma ile bağlantılı en önce düşündüğümüz şeylerden biri de buğday ekimi ile ilgili bir çalışma yapmak. Hozat, Akpazar gibi bir çok ilçemizde bu çalışmayı yapmak istiyoruz. Bunun yanında karakılçık buğdayının da olduğu bir çalışma yürüterek buradaki üretimi de bu sürece dahil etmek istiyoruz. Yani tarladan fabrikaya getirmek gibi bir çabamız var” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Kültür müdürlüğümüzün tespit ettiği ihtiyacı olan birçok ailemize günde bir kez ekmek ve yemek desteği vermeyi amaçlıyoruz. Bunlar, bundan sonraki süreçte yapılacak olan çalışmalarımız. Yavaş yavaş başladık. Yaparken kimseye zarar vermeden yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken olabilecek bütün sıkıntıları tek tek tartışarak ilerliyoruz. Muhakkak eksiklerimiz olacak. Basitten karmaşıklığa doğru giden ve doğru bir çalışma yürütmek adına hepimiz ekibimizle birlikte bu çalışmayı sürdüreceğiz. Şu an halk ekmek üzerine yedi bölgede büfeler kurduk. İhtiyaç dahilinde farklı mahallelerde buna dair çalışma içerisine gireceğiz."