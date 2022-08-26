The Economist 'ters giden bir şeyler var' dedi, Nebati'den açıklama geldi

The Economist dergisinin yayınladığı bir podcastte, “Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor” ifadeleri kullanıldı.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise ekonomide 'ters giden bir şey' olmadığını iddia etti.

Nebati'nin açıklaması şöyle:

“İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin."