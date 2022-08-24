İHD’nin barış konseri de 'Milli ve manevi hassasiyetler' gerekçesiyle iptal edildi

Mersin Valiliği, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenleyeceği konseri iptal edildi.

Son zamanlarda birçok etkinlik ve konser “milli ve manevi hassasiyetler” gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada gericiler tarafından hedef gösterilip bir bir iptal ediliyor.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre 2 Eylül günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenmesi planlanan konsere sanatçılar Pınar Aydın ve Dodan Özer katılacaktı. Valilik, konseri “uygun görülmediği”ni belirterek iptal etti.

Dernek, yarın 12.30’da Özgür Çocuk Parkı’nda konuya dair açıklama için toplanacak.