İHD: Tutuklu sayısı 326 bin 243'e yükseldi

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) ‘2021 Yılı Türkiye Hak İhlalleri’ raporuna göre cezaevindeki tutuklu sayısı 326 bin 243’e çıktı. Ayrıca gözaltında, sokakta, cezaevinde işkence ve kötü muameleye uğrayanların sayısı ise 5 bin 488 oldu.

Rapora göre, bazı illerde 24 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi, 7 bin 704 kişiye ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü’ne muhalefet’ suçundan dava açıldı.

Rapordan öne çıkan veriler şöyle oldu: