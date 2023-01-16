'İhbar edenlere 500 bin lira ödül' deyip Cemaatçi listesini açıkladılar

MİT ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın Interpol aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda 26 Cemaat mensubunun Amerika, Avrupa, Asya ve Balkan ülkelerinde oldukları belirlendi.

Adı geçenler hakkında ayrı ayrı iade talepnameleri düzenlenerek ekli delil klasörleriyle sığındıkları ülkeler aracılığıyla Türkiye'ye iade edilmeleri istendi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, iade talepnameleri Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Cemaatçilerin sığındıkları ülkelerin resmi makamlarına gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, bu isimleri terörden arananlar listesine aldı ve ihbar edenlerin para ile ödüllendirileceğini duyurdu. 500 bin liralık gri listeye alınan o isimler şöyle: