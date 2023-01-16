'İhbar edenlere 500 bin lira ödül' deyip Cemaatçi listesini açıkladılar

MİT ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın Interpol aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda 26 Cemaat mensubunun Amerika, Avrupa, Asya ve Balkan ülkelerinde oldukları belirlendi.
Adı geçenler hakkında ayrı ayrı iade talepnameleri düzenlenerek ekli delil klasörleriyle sığındıkları ülkeler aracılığıyla Türkiye'ye iade edilmeleri istendi.
Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, iade talepnameleri Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Cemaatçilerin sığındıkları ülkelerin resmi makamlarına gönderildi.
İçişleri Bakanlığı, bu isimleri terörden arananlar listesine aldı ve ihbar edenlerin para ile ödüllendirileceğini duyurdu. 500 bin liralık gri listeye alınan o isimler şöyle:
- Zaman gazetesinin İsrail muhabirliğini yapan Abdülkerim Balcı
- Today's Zaman Gazetesinin Ankara temsilciliğini yapan ve adı 19 Aralık 2016 günü Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına karışan Abdullah Bozkurt.
- Bugün gazetesinin eski Ankara ve Washington temsilcisi 15 Temmuz sonrası ABD'ye kaçan Adem Yavuz Arslan.
- Taraf gazetesi yargı muhabiri Arzu Yıldız.
- Samanyolu TV'nin sunucularından olan ve New York'a kaçan Asım Yıldırım
- Zaman gazetesi Hollanda muhabiri Basri Doğan da gri listeye giren isimlerden.
- İadesi istenen ve para ödüllü listeye alınan bir diğer isim eski Nokta dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven.
- NBA'de forma giyen basketbolcu ve Enes Kanter de gri listeye eklendi.
- Arananlar listesinin 3 milyonluk mavi kategorisinde Taraf gazetesinden Emrullah Uslu, 2 milyonluk yeşil listede Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski Taraf gazetesi yazarı Önder Aytaç bulunuyor.