'İhanet' tartışması büyüyor: Alpaslan Türkeş'in oğlundan MHP'li isimlere ağır sözler

Adana Ülkü Ocakları, İYİP'in Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamıştı. Ayyüce Türkeş’in “Adana’nın hakkı daha fazlası” yazılı pankartının hemen yanına asılan pankartta "Adana’da ihanete geçit yok. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder!" denilmişti.

Eski AKP'li vekil Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş de sosyal medya hesabından pankarta küfür ve hakaret dolu bir yanıt verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Türkeş şu ifadeleri kullandı:

"Alparslan Türkeş’in Evladı olduklarını iddia ederek Türkeş’in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, Hele de ömründe Türkeş’i görmemiş olanlar! Sizlerin Türkeşi’in evladı olması imkansız, zira Türkeş o...dan çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan‘ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye’ye!"

Ülkü Ocakları başkanından tehdit: 'Kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir'

Kutalmış Türkeş'in hakaretine MHP ve Ülkü Ocakları yöneticilerinden yanıt gecikmedi.

Adı Sinan Ateş suikastı dosyasına da giren Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Türkeş'e sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi:

"Ahmet Kutalmış denilen rezil, ahlaksız herif!.. Başbuğumuzu görmediği halde gönülden seven, davasını ve ülküsünü yaşatmak için mücadele eden Ülküdaşlarımıza küfür edecek kadar aşağılıksın! Hayatın Başbuğumuzun emanetlerine hıyanet etmekle, kemiklerini sızlatmakla geçti. Başbuğumuzun soyadının arkasına sığınarak milyonlarca Ülkücünün mukaddes davasına, kutsal Ocağına ihanet ettin! Kuduz köpekten farkın yok! Haddini bil salyalarını Parti ve Ocağımızdan öteye akıt. Dikkat et; kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..! Biz uyaralım da…"

Kutalmış Türkeş'in hedef aldığı MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de "Şizofren ahlaksız, feyk hesaplardan ettiğin ağır küfürler, doğrudan attığın iftiralar elbette utanmaz yüzüne yapışıp kalacak! İnsanlıktan çıkmışsın, ne kullanıyorsan ara vermeni tavsiye ederim, itimat etmiyorsan iğrenç yüzüne bakabilirsin…Elbette bu hakaretlerinden ve müfteriliğinden dolayı hukukta hesap vereceksin…" diye yazdı.