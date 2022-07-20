İhale krizi: 'Bu utanç bu iktidarın, bu utanç bu ucube sistemin'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti yapılırken TEM bağlantı yolu tünellerinin zarar gördüğünü ve bu nedenle 18 Ağustos 2021 tarihinde güçlendirme için ihale yapıldığını hatırlattı.

Bu ihalenin 21/b ile 779 milyon TL’ye MET-GÜN ve İSPA ortaklığına verildiğini dile getiren Başarır, "İSPA’yı açıklamıştık. İSPA, Kalyon’un alt şirketiydi hatta ortakları bile Kalyoncu ailesinden oluşuyordu. Nasıl olduysa bu ihaleye Cengiz İnşaat’ın alt taşeronu Sarka İnşaat Madencilik tarafından itiraz edildi ve ihale iptal edildi" dedi.

799 milyon TL'lik ihale 3 milyar bedele çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın davayı temyiz bile etmediğini, 779 milyon TL olan bu ihalenin yaklaşık 3 milyar bedelle Teknomel Yapı AŞ’ye verildiğinin iddia edildiğini vurgulayan Başarır, "Peki bu şirket nasıl bir şirket? 9 ay önceye kadar ismi farklıydı ve şirket ihaleden önce sermaye artırımına gitti ve bu ticaret sicilde yayınlandı. En vahim olanını söylüyorum daha geçenlerde yapılan Demir Yumruk Operasyonu’nda nitelik dolandırıcılıktan, vergi kaçakçılığı, naylon fatura ve rüşvet gibi suçlardan dolayı el konulan şirketlerden bir tanesi bu. Bakın şimdi bu şirkete kayyım atandı yani devlet bu şirkete el koydu" ifadesini kullandı.

'Bu utanç bu iktidarın, bu utanç bu ucube sistemin'

Başarır sözlerine şöyle devam etti:

“Geldiğimiz nokta nedir? Cengiz İnşaat sürekli devletten 21/b yani pazarlık usulü ile ihale alırken bu sefer ihalenin 21/b ile yapıldığı yani gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal ettirip yeni yapılan ihaleyle maliyeti arttırmaya çalıştılar. Bunu da başardılar. Çıkıp Devlet Hava Meydanları İşletmesi bunu açıklasın. Bu ihale yapıldı mı? Teknomel Yapı AŞ bu ihaleyi aldı mı? Teknomel Yapı AŞ’ye devlet tarafından kayyım atandı mı? Eğer öyleyse cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve 3 milyar TL’lik ihaleyi yapan devlet, ihaleyi verdiği şirkete el koyduğu için işi kendi yapmak zorunda kalacak. Bu utanç bu iktidarın. Bu utanç bu ucube sistemin."