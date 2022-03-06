İHA: Ukrayna güçleri Harkov'da Rus uçağını düşürdü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ukrayna’nın Harkov kentinde Ukrayna askerleri tarafından Rusya’ya ait bir savaş uçağı düşürüldüğünü duyurdu.

Habere göre Ukrayna askerleri tarafından seyir halindeyken düşürülen Rus savaş uçağı roketlerle vurulmasının ardından parçaları kentin farklı noktalarına düştü. Ukrayna askerleri düşürdükleri uçağın ardından aralarında kutlama yaparken, düşen Rus savaş uçağının pilotlarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Russia Today ise Harkov semalarında büyük bir patlama olduğunu, patlamanın sebebine ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi olmadığını ancak sebebin bir jet, drone ya da roket olabileceğini duyurdu. Olaya ilişkin görüntüleri okurlarıyla paylaşan RT patlama öncesinde iki hava savunma füzesinin havalandığını bildirdi.