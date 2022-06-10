Iğdır'daki hava kirliliği Meclis gündeminde: 'Avrupa’nın havası en kirli kenti'

HDP Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik, Iğdır’daki hava kirliliğini Meclis gündemine taşıyarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Eksik, "2021 Dünya Hava Kirliliği Raporuna göre Avrupa’nın havası en kirli kenti ise seçim bölgem Iğdır ili olmuştur. Var olan hava kirliliğine yanında kayyum atanan Iğdır Belediyesindeki çalışmaların zamana yayılması ivedi bir şekilde bitirilmesi gereken projelerin zamanında yayılması sebebiyle Iğdır ilinde insanlar sokağa çıkamaz hale gelmiştir" dedi.

Eksik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Iğdır ilinin tüm sorunlarını çözeceğiz iddiasıyla kayyum politikasını meşrulaştırmaya çalışan iktidar, seçim bölgem Iğdır ilinde sorunların başatı olmuş şehir yaşanmaz hale gelmiştir. Iğdır ilinin içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sebebiyle kazılan yollar uzun süre yapılmamakta, belli bir yükseklikten bakıldığında toz bulutu şeklinde şehri kaplamaktadır. Hâlihazırda hava kirliliği sebebiyle birçok sağlık sorunların odağı olan Iğdır Belediyesinin kontrolsüz çalışmaları sebebiyle yurttaşlar evlerinden çıkamaz hale gelmişlerdir. İki yılı aşkın bir süredir kayyum tarafından yönetilen seçim bölgem Iğdır ilinde yol çalışmaları kısım kısım yapılmamakta, tüm yollar kazılarak çalışma alanına çevrilmiş yapılan çalışmalar ise plansız yapılmaktadır. İnşaat alanına çevrilen yollar uzun süre yapılmamakta adeta halk cezalandırılmaktadır."

Eksik, Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti: