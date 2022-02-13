Iğdır’da TKP'nin 'hemen devletleştirme' kampanyasına yoğun ilgi

Iğdır’da Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) "hemen devletleştirme" talebiyle açtığı imza kampanyasına büyük ilgi gösterdi. TKP'nin açtığı masa önünde yurttaşlar imza kuyruğu oluşturdu.

Türkiye Komünist Partisi, bir süre önce elektriğe yapılan fahiş zamların ardından bir açıklama yayımlayarak, "Tek bir yurttaşımızın bile karanlıkta, soğukta kalmaması için enerji sektöründeki tüm faaliyetler hemen devletleştirilmelidir!" demişti.

TKP, fatura soygununa karşı "Hemen devletleştirme!" talebiyle bir imza kampanyası başlatmış ve “Elinizi halkın cebinden çekin” imza kampanyasının her dağıtım bölgesinde ilgili şirketlere karşı yürütüleceği açıklanmıştı.