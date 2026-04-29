Iğdır'da ilaçlama yapılan mezarlıkta çalışan 4 işçi hastanelik oldu, 1'inin durumu ağır

Iğdır'da mezarlık alanında yapılan ilaçlamanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınmadan ve alan yeterince güvenli hale getirilmeden temizlik işçileri buraya gönderildi. İddialara göre temizlik ve toplama çalışması için mezarlığa giren 4 işçi, kimyasal kalıntılardan etkilenerek fenalaştı.

ANKA'nın aktardığına göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından işçileri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İşçilerden birinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

İşçilerin maske ve eldiven gibi koruyucu ekipman olmadan çalıştırıldığı ve ilaçlama sonrası bekleme süresine uyulmadan alana yönlendirildikleri öne sürüldü.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.