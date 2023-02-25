İGA: İstanbul Havalimanı yapılmadan önceki jeolojik yapı değiştirildi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, olası İstanbul depreminde havalimanın tüm binaları ile hava tarafındaki operasyonların aksamayacağı şekilde, deprem modellemeleri çerçevesinde tasarım ve inşaat çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Polat, havalimanı yapılmadan önce bölgenin jeolojik yapısının değiştirildiğini iddia etti. İGA'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözlerin muhtemel İstanbul depremine çevrildiği ve konunun tartışılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla Mayıs 2015 tarihli İstanbul Havalimanı Sismik Tehlike Raporu hazırlatan İGA, bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Onursal Profesörü Mustafa Erdik, Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan ve Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Ansal öncülüğünde, ulusal ve uluslararası bir ekip ile birlikte çalıştı. Söz konusu raporda, deprem tehlikesi için kaynak faylarda oluşabilecek herhangi bir depremin muhtemel etkilerinin belirlenmesi amacı ile sahaya özgü sismik tehlike değerlendirmesi yapıldı, zemin ve binaların tasarımlarında kullanılacak deprem yükleri İstanbul Havalimanı özelinde tespit edildi."

'Havalimanı yapılmadan önceki jeolojik yapı değiştirildi'

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat, 475 yıllık tekerrür süreli DD2 depremi etkisinde İstanbul Havalimanı'nın kesintisiz hizmet verme prensibi ile tasarım ve inşaatının tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kriterimiz, İGA İstanbul Havalimanı'nın beklenen İstanbul depremi sonrasında hiç hasar görmemesi ve kesintisiz kullanım prensibinin işlemesi üzerine kuruldu. Beklenen İstanbul depreminin meydana gelmesi halinde, terminal, hava trafik kule, enerji merkezi, ARFF istasyonları dahil tüm binalarımız ve hava tarafı 'pist-apron-taksi yolları'nda, operasyonların aksamayacağı şekilde, deprem modellemelerimiz çerçevesinde, tasarım ve inşaat çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Havalimanı yapılmadan önceki jeolojik yapı değiştirildi ve olası deprem yükleri dahil havalimanı operasyonlarına uygun hale getirildi."