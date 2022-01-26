İGA dikkat çekti: Çöken binayı THY, İspanyol şirkete yaptırdı

İstanbul'da önceki gün İstanbul Havalimanı'ndaki Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çökmüştü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken bir kişinin çatının altında kaldığı görülmüş ancak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İstanbul Grand Airport (İGA) kar fırtınası sırasında çöken Türk Hava Yolları’na (THY) ait kargo binasıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

'THY, İspanyol şirkete yaptırdı'

İGA, binanın kendilerine değil THY'ye bağlı Turkish Cargo'ya ait olduğunu, geçici kargo binasının terminale 6 km uzaklıkta olduğunu belirtti. İGA'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Havalimanı sınırları içinde bulunan ve çatısı çöken geçici kargo binası, işletmemize ait olmayıp THY'ye ait Turkish Cargo geçici hizmet binasıdır. Terminale 6 km uzaklıkta bulunan binanın inşaatının yapımı İGA ile ilişkisi bulunmayıp, söz konusu bina İspanyol bir firma tarafından yapılmıştır."

İhalesi tartışma yaratmıştı

İstanbul Havalimanı'nda yer alan THY kargo binası için 2018 yılında "ivedi" ihale açılmıştı. İhalenin, "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" durumlarında uygulanan "Pazarlık Usulü" ile yapılması tartışmalara neden olmuştu. İhaleyi Ankara merkezli Arıkan İnşaat Taahhüt Tic. ve San. A.Ş. 57 milyon 590 bin TL'ye üstlenmişti.