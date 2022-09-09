İETT'den Avcılar'daki metrobüs kazasıyla ilgili açıklama

İstanbul Avcılar'daki metrobüs kazasında Vali Ali Yerlikaya 42 kişinin yaralandığını duyurmuş, AKP Gençlik Kolları üyeleri video yayınlayarak 'Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var' demişti.

İETT kazada 85 kişinin yaralandığını bildirdi.

İETT'nin açıklaması yapıldı:

"Avcılar’daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor."