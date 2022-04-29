İstanbul'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza hakkında İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden (İETT) açıklama geldi.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyuran İETT'nin açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
İETT'den açıklama: Metrobüs kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İETT, iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Haber Merkezi
İstanbul'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza hakkında İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden (İETT) açıklama geldi.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyuran İETT'nin açıklaması şöyle: