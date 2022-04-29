İETT'den açıklama: Metrobüs kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza hakkında İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden (İETT) açıklama geldi.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyuran İETT'nin açıklaması şöyle:

"29 Nisan 2022 Cuma günü saat 18.25'te metrobüs hattında Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınında iki metrobüsün çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada 9 kişi hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi. İETT tarafından kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı."