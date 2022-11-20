İETT otobüsü ile servis çapıştı: Yedi yaralı

İstanbul'da İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu yedi kişi yaralandı.

Haber Merkezi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu yedi kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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