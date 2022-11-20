İstanbul'un Ümraniye ilçesinde İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu yedi kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İETT otobüsü ile servis çapıştı: Yedi yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu yedi kişi yaralandı.
Haber Merkezi
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu yedi kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)