Bipolar bozukluğu olan şahıs üç polis ve bir bekçiyi bıçaklayarak yaraladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bipolar bozukluğu bulunduğu belirtilen şahıs, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine yardıma gelen üç polis ve bir bekçiyi bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre; Fevzi Çakmak Mahallesinde bipolar bozukluğu bulunan İsmail Tatar'a müdahale etmek için evine giden sağlık ekipleri, Tatar'ın saldırgan olması nedeniyle polisten yardım istedi.

Sağlık ekipleriyle birlikte Tatar'ın yanına giden polis ekipleri ile birlikte görev yapan gece bekçisi Fatih D, Tatar tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildiği sırada Tatar, duruma müdahale etmek isteyen polis memuru Turgay A, Mustafa A. ile Ahmet K.'yı da bıçakla yaraladı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirilen Tatar, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan üç polis ve bir bekçi ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. (AA)