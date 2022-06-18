İdlib'de cihatçılar kendilerine katılmaya gelen diğer cihatçılara saldırdı

İdlib'de faaliyet gösteren Ahrar el-Şam, diğer bir cihatçı örgüt olan Cebhe eş-Şamiye'yle birleşmek için görüşmeler düzenledi. Ancak Ahrar el-Şam'ın silahlarını ve elinde tuttuğu topraklarını devretmeyi reddetmesi üzerine iki taraf arasında çatışma çıktı.

Çatışma Cebhe eş-Şamiye'nin zaferiyle sonuçlanırken cihatçılara yakın kaynaklar en az beş militanın öldüğünü kaydetti.

Cebhe eş-Şamiye'ye esir düşen Ahrar el-Şam militanları

Cihatçılara yakınlığıyla bilinen SOHR, el-Bab kırsalındaki Tel Batal ve Abla köylerinin çatışma sonucu Cebhe eş-Şamiye'nin eline geçtiğini belirtti.

Çatışmada Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) Ahrar el-Şam'ın yanında yer aldı.

Öte yandan çatışmalarda El Bab'daki Ahdat Şaryan kampında sivillerin arasında yaşamını yitirenler olduğu belirtiliyor.