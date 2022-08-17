İdil Bakım ve Huzurevi’nde usulsüzlük, mobbing, kötü koşullarda çalışma

İzmir Güzelbahçe’de iki şubesi bulunan İdil Bakım ve Huzurevi’nde çalışan bir fizyoterapist uğradığı haksızlıklar, mobbing ve psikolojik şiddetin ardından hakkını arıyor.

İŞKUR usulsüzlüğü

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen bir ihbara göre İdil Bakım ve Huzurevi sahibinin, işe aldığı işçileri usulsüz olarak İŞKUR üzerinden gösterdiği, bu şekilde işçilerin çalıştığı ilk 3 ay sigorta primlerini ödemekten kurtulduğu belirtildi.

Gerçekte İŞKUR üzerinden işe başlamayan işçiler ise birçok örnekte mecbur kaldıkları için bu usulsüzlüğü kabul etmek zorunda kalıyor. İşçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin hesaplanmasında usulsüz gösterilen bu 3 ayın problem yarattığı, bununla birlikte işçilerin haklarında zarar görme ihtimali ortaya çıkıyor.

Diğer yandan patron, işçinin sigorta primini ödemekten kurtulup bu yükü usulsüz olarak kamunun üzerine bırakmış oluyor.

BES kesintisi: Paralar ortada yok

Diğer yandan yaşadıklarını anlatan fizyoterapist, İdil Bakım ve Huzurevi’nin çalışan işçilerden zorla BES kesintisi adı altında her ay düzenli bir kesinti yaptığını ancak bu kesilen ücretlerin ilgili kuruluşa yatırılmadığını belirtti.

Bu fahiş durumun ortaya çıkmasının ardından kendilerinden kesilen ücretlerin geri verilmesini veya mevzuata uygun olacak şekilde ilgili kuruluşa yatmasını talep eden işçiler yanıtsız kaldı. Bu şekilde çalışanlardan kesilen ve akıbeti belli olmayan paranın toplam tutarının çok yüksek olduğunun tahmin edildiği ifade edildi.

Uzun çalışma saatleri ve zorla çalıştırma

İdil Bakım ve Huzurevi’nde çalışan bazı işçilerin iş sözleşmelerine ve kanunda çizilen sınırlara aykırı olmasına rağmen haftalık yaklaşık 55 saat çalışması isteniyor. Buna karşılık ise herhangi bir fazla mesai ücreti verilmediği, bakım personeli olarak çalışan işçilerin ise haftalık mesaisinin 60 saati bulduğu aktarıldı.

Personel eksiği durumunda işçiler daha fazla çalıştırılmakta, bu mesailere karşılık ise fazla mesai ücretleri ya hiç ödenmemekte ya da eksik yatırılmakta.

İşçiler, duruma itiraz eden işçilerin ise baskıyla sindirilmeye çalışıldığını, patronun çalışan işçilere bağırdığını, hakaret ettiğini ve psikolojik şiddet uygulandığını belirtti. İşçiler, yıldırılmak istenen işçilerden, iki kurumdan, daha uzak olan kurumda iş görmelerinin istendiğini, zamanında yetişmesi imkansız nicelikte iş verildiğini, fazla çalışmaya zorlandıklarını aktardılar.

Bununla birlikte işçilerin bayramlarda çalıştırıldığı, hafta tatilinde işyerine çağırıldığı ve bu mesailere karşılık ücretlerinin eksik yatırıldığı da söylenenler arasında.

Bakım gören vatandaşlara kuyu suyu

Gelen ihbara göre bakımevinde kalan vatandaşların ihtiyaçları kuyu suyu ile görülmekte ancak bilgi isteyen vatandaşlara şebeke suyu kullanıldığının söylendiği iddia edildi.

Yalnızca elektrik kesintisi gibi zorunlu durumlarda şebeke suyu kullanılırken bakım evinde kalanların banyo gibi ihtiyaçları kuyu suyu ile görüldüğü, su faturasının yüksek gelmesi durumunda işçilerin patron tarafından azarlandığı aktarıldı.

İşine haksız sebeple son verilen fizyoterapist hak arayışında

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan ihbara göre, kanuna ve etik kurallara aykırı şekilde iş görmesi beklenen bir fizyoterapistin işine son verilmesinin ardından işletmede hareketlilik olduğu, işçinin haklarını almak için mücadele verdiği, işletme sahibinin ise işçinin haklarını alamayacağı şekilde yalan tutanaklar hazırlattığı belirtildi.

📢 İzmir Güzelbahçe’de iki şubesi bulunan İdil Bakım ve Huzurevi’nde çalışan bir fizyoterapist uğradığı haksızlıklar, mobbing ve psikolojik şiddetin ardından hakkını arıyor.



👇https://t.co/t1oF0tLiUH pic.twitter.com/9xDTP33VYW — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 17, 2022

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