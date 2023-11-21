İddianame kabul edildi: Ogün Samast 26 Aralık'ta hakim karşısında

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Ogün Samast 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de öldüren Ogün Samast, 16 yıllık cezasının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti.