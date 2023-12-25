İddia: Yüzde 25 kira zammı sınırı uzatılmayacak

Yoksulların yaşadığı mahallelerde yüzde 900'ü aşan kira artışları barınma sorununu derinleştirirken, konut kiralarındaki yüzde 25 zam zorunluluğu uygulamasının kaldırılacağı öne sürüldü.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, konut kiralarındaki yüzde 25 zam zorunluluğu uygulamasının kaldırılacağını söylediğini yazdı.

İş ve finans dünyası temsilcileri ile yapılan yemekli toplantıya ilişkin kulis bilgiler veren Türkmen, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sizlerle; Sayın Şimşek‘in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileri ile yaptığı yemekli toplantıda, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlardan çıkarttığım önemli konuları paylaşmak istiyorum (Paylaşacağım notlar, toplantıda yer alan üç arkadaşımdan aldığım bilgilerdir).