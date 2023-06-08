İddia: TCMB’ye yapılacak atama kurlardaki yükselişten dolayı gecikti

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınıp yerine Hafize Gaye Erkan'ın yeni başkan olarak atanması uzun zamandır finans piyasalarının gündemi arasında yer alıyordu.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'a konuşan kaynaklara göre, yeni Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan isminde uzlaşı sağlandı. İddialara göre döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle bu atama geciktirildi. Kaynaklar, kurdaki yükselişin ve ekonomideki sıkıntıların yeni Merkez Bankası yönetimi sorumlu tutulmaması için bir süre beklenmiş olabileceğini belirtti.

Kaynaklar ayrıca başkan yardımcılıkları ve para kurulu gibi atamalar için de isim belirlemenin devam ettiğini vurguladı. Buna göre öncelik Merkez Bankası kadrolarında oluşurken diğer düzenleyici kurumlar ile kamu bankalarında da değişiklik bekleniyor.

Şu an yüzde 40’ın hemen altında olan enflasyona karşın politika faizi yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyor. Yeni Merkez Bankası yönetiminin ise bu faizi güçlü bir adımla yüzde 25-30 seviyelerine kadar çıkarması bekleniyor. Bu beklentilerin ortasında dolar kuru ise dün yüzde 7'nin üzerinde artarak 23,2 lirayı görmüş, avro ise 25 lirayı geçmişti.