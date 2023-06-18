İddia: Nebati'ye 'sen biraz her şeyden uzak dur' dendi

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, bugünkü yazısında eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ilişkin bir iddiada bulundu.

Bozkurt yazısında, Nebati'ye "Sen biraz her şeyden uzak dur" dendiğinin konuşulduğunu yazdı.

Bozkurt'un yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Mevlüt Çavuşoğlu ile Nurettin Nebati komisyonlarda görev almadılar. Nebati’nin nedeni bilinmiyor ama 'sen biraz her şeyden uzak dur' dendiği konuşuluyor. Çavuşoğlu affını istemiş, Dışişleri Komisyonu toplantılarının gergin geçme ihtimaline karşı. O da bakanlık beklentisi olanlardandı."