İddia: Mustafa Şentop ve ailesinin kullanımına birden fazla araç tahsis edildi

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ailesinin kullanımına birden fazla araç tahsis edildiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Köksal, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a, “Şentop ve ailesinin kullanımına, görev süresi bitmesine rağmen, Ankara ve İstanbul’da olmak üzere birden fazla araç tahsis edildiği doğru mudur” diye sordu.

Burcu Köksal, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

Bu araçlar için kaç personel görevlendirilmiştir ve TBMM Başkanı’nın görev süresi dolduktan sonra bu araçlar için ne gibi harcamalar yapılmıştır, bu harcamaların tutarı nedir?

bu araçlar için ne gibi harcamalar yapılmıştır, bu harcamaların tutarı nedir? Görev süresi biten TBMM Başkanı’na birden fazla araç tahsisi ile bunlara ilişkin yapılan harcamalar ve ek personel görevlendirilmesi hangi mevzuat uyarınca yapılmıştır?

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