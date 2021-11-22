İddia: Lütfi Elvan her an görevden ayrılabilir, yerine Erişah Arıcan’ın adı geçiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bu yolda ben, faizi savunanla olamam, olmam” sözlerinin hedefi olduğu iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden her an ayrılabileceği yönündeki iddiaların gündemde olduğu öne sürüldü.

T24’ten Barış Soydan’ın haberine göre, Elvan’ın ayrılığı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ikiye bölüneceği ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un Hazine, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın ise Maliye Bakanlığı’na getirileceği iddia ediliyor.

Erişah Arıcan, aynı zamanda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın doktora tezi danışmanıydı.

Arıcan, aynı zamanda Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütüyor.

Son dönemde Erişah Arıcan’ın Saray’ın ekonomiyle ilgili kararlarında ağırlığının arttığı da iddia ediliyor.



