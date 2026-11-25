Sözcü TV’ye kayyım atanmasının ardından Ana Haber Bülteni’ni sunacak yeni isim netleşti.

Notbir’in haberine göre kanalda program yapan Gazeteci Serap Belovacıklı, ana haber koltuğuna geçti.

Kayyım yönetimiyle yeni görevi için anlaşan Belovacıklı, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile evli.

27 Temmuz 2024’te evlenen Belovacıklı-Özlale çiftinin nikah şahitliğini dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sanatçı Melek Baykal yapmıştı. Çiftin nikahını eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıymıştı.

Sözcü TV ve Sözcü.com.tr’ye atanan kayyım Hakan Hastaoğlu, daha önce Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmenliği için Kazım Ataer ile anlaşmıştı.

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