İddia: İYİP'li vekilin oğlu ve yeğeni iki kadına cinsel saldırıda bulundu

İYİP’ten istifa eden bir milletvekilinin oğlu ve yeğeninin, iki kadına cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik iddia ortaya atıldı.

Halk TV'deki "Söz Sende" programında açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Demirağ, İYİP'te peş peşe gelen istifalara ilişkin olarak "Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var" dedi.

Demirağ açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Parti'de bazı danışmanlar, bazı sekreterler ve bazı şoförlerin işlerine son verildi. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var. Siyasi partilerde seçimlerin öncesinde ve sonralarında bütçeler vardır. Bu bütçeler Yargıtay kontrolündedir. Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Geçtiğimiz günlerde istifa eden bir ismin oğlu ve kızıyla ilgili 2 genç kıza tecavüz ve darpla ilgili çok ciddi iddialar var. Bunlar emniyete kadar gitmiş durumda. Bunları kaynağından bunları alır alınca da çok etkilenmiş ve sinirlenmiş. Akşener her şeyden önce bir anne. Dolayısıyla 'Şuradan duydum' şeklinde hareket etmez. Bu dedikodular Ankara'da bir aydır konuşuluyor. Akşener bunlarla yolumuzu ayıralım sessiz sedasız ayrılsınlar istedi ama onlar bunu tercih etmediler."

Öte yandan saldırı olayının şubat ayında Ankara Yaşamkent'te yaşandığı öne sürüldü.