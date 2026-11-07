İddia: Fon skandalında mafya lideri de parasını kaybetti
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 08.11.2026 , 02:07 Güncelleme Tarihi: 08.11.2026 , 09:31
Fon soruşturması kapsamında Alnus Yatırım'ın faaliyetleri, SPK kararıyla 21 Ekim'de durdurulmuş, şirketin sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Altınbaş 24 Ekim'de polise teslim oldu, 26 Ekim'de tutuklandı. Alnus ise 23 Ekim'de 200 milyon liralık bonosunun kupon ve itfa ödemesini yapamadı.
Gazeteci Bahadır Özgür'ün aktardığına göre, Altınbaş'ın teslim olmasının bir nedeni de "can güvenliği" endişesi.
İddiaya göre bunun arkasında, "amca" lakaplı mafya liderinin 20 Ekim'de adamlarıyla birlikte Alnus'a gitmesi var.
Özgür, o gün yaşananları şöyle anlattı:
"1 Temmuz 2025 günü 5.8 lira olan Crediwest hissesi 45.9 liraya çıktı. Yani bir yılda 8 kat arttı. Fakat hisse ekim ayında 7.5 liraya kadar düştü.
İşte bunun üzerine mafya lideri çok sayıda adamı ile beraber şirkete gitti ve Altınbaş ile görüşüyor. 'Sen bizi bu hisseye yönlendirdin. Satmamamı da söyledin. Sen de satmadığını iddia ediyorsun. Peki kim bu kadar yüklü malı elden çıkarıyor da tahta taban taban gidiyor' diyor.
Altınbaş ise lafı dolandırıp net bir açıklama yapamıyor. Ve bu olaydan sonra da hemen teslim oluyor."
Fon soruşturması kapsamında savcılık 17 Eylül'de MASAK'a yazı göndererek Pusula, Tera, Hedef ve Bulls'un yöneticilerinin para ve kripto varlık hareketlerinin, birinci derece yakınlarınınkiyle birlikte incelenmesini istemişti. Alnus bu yazıda adı geçen şirketler arasında değildi.
Borsada işlem yapan, adı organize suçla anılan kişilerin hesaplarının incelenip incelenmediğine dair ise kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmuyor.
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